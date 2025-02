Kinderwägen, Spielzeug und Co.: Baby- und Kinderbörse in Klagenfurt

Am Samstag, den 8. und Sonntag, den 9. März 2025, öffnet die Baby- und Kinderbörse in der Messehalle 4 in Klagenfurt wieder ihre Tore.

Auf die Besucher warten Baby- und Kinderkleidung, Kinderwägen, Spielzeug sowie viele weitere nützliche Alltagsartikel – alles zu attraktiven Preisen. Für Eltern und werdende Eltern gibt es also viele Möglichkeiten zum Stöbern und Entdecken.

Paradies für Schnäppchenjäger

Die Messehalle 4 verwandelt sich in ein Paradies für Schnäppchenjäger. Über 500 private Anbieter sowie einige kreative Unternehmerinnen präsentieren eine riesige Auswahl an Baby- und Kinderartikeln – von Kleidung und Büchern bis hin zu Spielzeug und Sportgeräten. Besonders in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten ist die Babybörse eine ideale Gelegenheit, hochwertiges Second-Hand-Zubehör zu günstigen Preisen zu ergattern. „Hier geht es nicht nur um nachhaltiges Einkaufen, sondern auch darum, Familien finanziell zu entlasten. Viele Artikel sind in Top-Zustand und warten darauf, weiter genutzt zu werden“, betont Sabrina Moser, Projektleiterin der Veranstaltung.

Helfen mit Herz: Spendenaktion für Familien in Not

Auch dieses Jahr wird der Verein Together eine Spendenaktion durchführen, um Familien in Not zu unterstützen. Am Ende der Börse können nicht verkaufte Artikel sowie mitgebrachte Kleidung und Sachspenden abgegeben werden. Für eine einfache Sammlung stehen allen Ausstellern Sammelsäcke zur Verfügung.