Kindergrundsicherung steht im Regierungsprogramm

Die Kindergrundsicherung steht in Österreich im Regierungsprogramm.

Veröffentlicht am 28. Februar 2025, 12:21 / ©Montage Canva Pro

„Die Bekämpfung von Kinderarmut ist die wichtigste und wirksamste Maßnahme, um Chancengerechtigkeit für unsere Kinder herzustellen“, erklärt Kärntens Sozialreferentin LHStv.in Gaby Schaunig und begrüßt ausdrücklich das Vorhaben im Programm der künftigen Bundesregierung zur Einführung einer Kindergrundsicherung. „Wir müssen allen Kindern in Österreich gute Zukunftschancen geben, denn: Jedes einzelne Kind geht uns alle an“, so Schaunig. Diese Zielsetzung verfolgt das Bundesland Kärnten auf seinem Weg zur kinder- und familienfreundlichsten Region Europas konsequent.

Kinderarmut sei nicht nur menschlich unerträglich

„Kinderarmut hat massive gesundheitliche, gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Folgen, und sie wird vererbt. Wir müssen alles daransetzen, diesen Kreislauf zu durchbrechen“, so Sozialreferentin Schaunig. Kinderarmut sei nicht nur menschlich unerträglich, sondern auch volkswirtschaftlich unvernünftig. Notwendig bei der Bekämpfung sei ein Mix an Maßnahmen, angefangen von finanzieller Unterstützung über Verbesserungen bei der Kinderbetreuung bis hin zur Erhöhung von Bildungschancen. „All diese Aspekte sind nunmehr im Regierungsprogramm abgebildet“, zeigt sich Schaunig erfreut. Die von der Bundesregierung skizzierten Pläne für eine Kindergrundsicherung basieren auf einer 2-Säulen-Strategie. Die erste Säule sieht den Ausbau von Sachleistungen und kindgerechter sozialer Infrastruktur vor – mit einer Kinderbetreuungs-Offensive, kostenlosen gesunden Mahlzeiten in Bildungseinrichtungen sowie einer verbesserten Gesundheitsversorgung für Kinder und Jugendliche. Die zweite Säule umfasst die Weiterentwicklung und Optimierung bestehender Transferleistungen.

„Nachhaltig Chancen erhöhen“

„Kärnten hat bereits im Rahmen der Erstellung der Armutsstudie und der Ausarbeitung der Wohnbeihilfe NEU wichtige Vorarbeiten geleistet, um Kinderarmut effektiv zu bekämpfen. Wir sehen die geplante bundesweite Kindergrundsicherung als einen wesentlichen Schritt in Richtung einer gerechteren Gesellschaft und sind bereit, unsere Expertise und Erfahrungen bei der Konzeption einzubringen“, betont Schaunig und weiter: „Mit einer Kindergrundsicherung können wir nicht nur die unmittelbare Lebenssituation Tausender Kinder in Österreich verbessern, sondern auch nachhaltig ihre Chancen auf einen guten Berufs- und Lebensweg erhöhen.“

Auch das Team Kärnten freut sich

Seit Jahren setzt sich Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer offensiv für die Einführung einer Kindergrundsicherung in Österreich ein und hat diesbezüglich immer wieder Kärnten als mögliche Pilot- und Modellregion für den Bund ins Spiel gebracht: „Es stimmt positiv, dass die neue Bundesregierung nun diese Idee aufgenommen und im Regierungsprogramm verankert hat.“ Für Köfer müsse ein zukunftsfähiges Modell der Kindergrundsicherung Geld- und Sachleistungen beinhalten und Armut aktiv bekämpfen. „Kinderarmut heißt, dass die betroffenen Kinder vom sozialen Leben isoliert sind, Schulausflüge nicht mitmachen können und ihnen Teilhabemöglichkeiten sowie Zukunftschancen verwehrt bleiben. Oftmals fehlt ihren Familien zum Monatsende auch das Geld für Lebensmittel. Das Problem ist real und mitten unter uns und dies, obwohl Österreich eines der reichsten Länder der Welt ist“, erklärt die Sozialsprecherin des Team Kärnten im Landtag, Abg. Marina Koschat-Koreimann, die Hintergründe der TK-Forderung. Mit der Einführung der Kindergrundsicherung soll sich die finanzielle Lage der Familien verbessern, die Kinderarmut gesenkt und die Chancenlücke für die betroffenen Kinder und Jugendlichen geschlossen werden, betont Köfer.