Nach Millionen-Insolvenz: Sanierung von Recycling-Riese angenommen

Veröffentlicht am 28. Februar 2025, 13:20 / ©Canva Montage

Am 15. November 2024, gab der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt, dass über das Vermögen der „bage plastics GmbH“ ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht Linz eröffnet wurde. Nun kam es heute, am 28. Feber 2025, zu einer Sanierungsplantagssatzung. Der angebotene Sanierungsplan wurde ohne Gegenstimme angenommen.

Unternehmensgegenstand und Ursachen

Die Firma produziert und vertreibt Rezyklate aus Kunststoffen aus gebrauchten Elektrogeräten, vor allem Kühlschränken. Die Kunden der „bage plastics GmbH“ produzieren wiederum aus den Rezyklaten Neuware für Elektrogeräte. Sie ist weltweit tätig und zu ihren Kunden gehören etwa Flextronics, Ineos, etc. Die Insolvenz sei auf die weltweite Rezession der Preise zurückgeführt worden, sodass nicht mehr kostendeckend produziert werden konnte, hieß es vonseiten des AKV. Betroffen seien rund 300 Gläubiger und die Verbindlichkeiten betragen rund 18 Millionen Euro, so laut der Pressemitteilung vom November 2024.

Im Zuge des Verfahrens

Im Zuge des Verfahrens haben schlussendlich 289 Gläubiger Forderungen in Gesamthöhe von 13.777.636 Euro angemeldet, davon wurden Forderungen in Höhe vo 13.723.101,85 Euro als zu Recht bestehend anerkannt. Die restlichen Forderungen in Höhe von 54.535,05 Euro blieben bestritten, heißt es vonseiten des AKV. Im Rahmen der Abstimmungstagsatzung wurden die Zahlungsmodalitäten angepasst, sodass folgender Sanierungsplan schließlich zur Abstimmung gelangte.

Die Insolvenzgläubiger erhalten eine Quote von 20 Prozent zahlbar wie folgt: 6 Prozent binnen einem Monat, wobei die Ausschüttung durch den Insolvenzverwalter erfolgt,

7 Prozent binnen 16 Monaten und

weitere 7 Prozent binnen 24 Monaten nach Annahme des Sanierungsplans, nicht jedoch vor dessen rechtskräftiger Bestätigung Dieser Sanierungsplan wurde bei der Abstimmung ohne Gegenstimme angenommen. Für den Fall der Ablehnung des Sanierungsplans durch die Gläubiger prognostizierte Insolvenzverwalter Norbert Mooseder eine Verteilungsquote von etwa 9,5 Prozent.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2025 um 13:27 Uhr aktualisiert