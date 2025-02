Würfel gefallen: Kärntnerin wird neue Wiener Vizebürgermeisterin

Die Kärntnerin Bettina Emmerling wurde heute als neue Wiener Bildungsstadträtin und Vizebürgermeisterin der Stadt Wien präsentiert. Sie folgt auf Christoph Wiederkehr, der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit als Bildungsminister in den Bund wechseln wird.

Starkes Team für bevorstehende Wahl

Wiederkehr erklärte, dass Emmerling in einer Sitzung „einstimmig“ als Stadträtin nominiert wurde. Gemeinsam mit Selma Arapovic, Sprecherin für Wohnen, Stadterneuerung und Stadtentwicklung, als Listenzweite werde man „als starkes Team“ in die bevorstehenden Wahlen am 27. April gehen, so der scheidende Wiener Bildungsstadtrat. Er selbst werde als Spitzenkandidat und Parteichef die NEOS in den Wahlkampf führen, sagte Wiederkehr. Auch für etwaige Koalitionsverhandlungen in der Stadt würde er die Verantwortung übernehmen. Mandat strebe er keines an, stellte Wiederkehr klar.

Kärntnerin hofft auf „kurzen und fairen Wahlkampf“

Bettina Emmerling bedankte sich für das ausgesprochene Vertrauen und kündigte an, die Arbeit „im Interesse für die beste Bildung“ fortzuführen. Man könne, so die bisherige Klubobfrau, auf die Ergebnisse der Fortschrittkoalition in den vergangenen viereinhalb Jahren durchaus stolz sein. „Diesen Weg gehen wir weiter“, sagte Emmerling, die auf einen „kurzen und fairen Wahlkampf“ hoffe. Selma Arapovic, die laut NEOS eine „wichtige Rolle“ in diesem Wahlkampf spielen werde, strich die Stärken ihrer Partei in der Regierungsarbeit in Wien hervor.

Gremien und Gemeinderat am Zug

Bettina Emmerling ist seit zehn Jahren Teil des Wiener Gemeinderates und derzeit noch Klubchefin der pinken Fraktion im Rathaus. Für eine Neubestellung des Klubvorsitzes sowie die offizielle Wahl Emmerlings zur Bildungsstadträtin sind eine Klubvollversammlung bzw. eine Sitzung des Wiener Gemeinderates notwendig. Die zweifache Mutter wurde 1980 in Kärnten geboren und ist bereits seit 2014 bei den NEOS.