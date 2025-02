Von Graz nach Wien: Eibinger-Miedl wird Staatssekretärin im Finanzamt

Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP), bisher Wirtschaftslandesrätin in der Steiermark, wurde zur neuen Staatssekretärin im Bundesministerium für Finanzen ernannt.

Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP), bisher Wirtschaftslandesrätin in der Steiermark, wurde zur neuen Staatssekretärin im Bundesministerium für Finanzen ernannt.

Veröffentlicht am 28. Februar 2025, 14:18 / ©Teresa Rothwangl

Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP), bisher Wirtschaftslandesrätin in der Steiermark, wurde zur neuen Staatssekretärin im Bundesministerium für Finanzen ernannt. Diese Entscheidung, gefällt vom Bundesparteivorstand der Volkspartei, war einstimmig. In ihrer neuen Rolle im Finanzministerium sieht Eibinger-Miedl wesentliche Aufgaben vor sich: „Es ist mir eine große Ehre und ebenfalls eine Freude, in der neuen Bundesregierung die Aufgabe der Staatssekretärin im Finanzministerium zu übernehmen. Schon vor der Nationalratswahl habe ich mehrfach betont, dass es eine Reformpartnerschaft auf Bundesebene brauchen wird, um die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes zu verbessern und die weiteren großen Herausforderungen anzupacken, vor denen unser Land aktuell steht.“ Sie betont auch die Wichtigkeit der Budgetkonsolidierung, welche sie als eine ihrer Hauptaufgaben ansieht.

©Teresa Rothwangl

„Ich gratuliere Barbara Eibinger-Miedl sehr herzlich“

Steirischer Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) kommentierte den bevorstehenden Wechsel mit anerkennenden Worten: „Ich gratuliere Barbara Eibinger-Miedl sehr herzlich zu Ihrer neuen Aufgabe in der kommenden Bundesregierung. Die steirische Landespolitik verliert mit ihr eine fachlich sehr versierte Politikerin. Eibinger-Miedl war stets ein wertvolles Mitglied der Landesregierung. Auch persönlich habe ich dank ihrer umgänglichen Art gerne mit ihr zusammengearbeitet. Ich bin mir sicher, dass Eibinger-Miedl auch in Wien weiterhin die steirischen Interessen vertreten wird.“

©Mario Gimpel „Die steirische Landespolitik verliert mit ihr eine fachlich sehr versierte Politikerin. Eibinger-Miedl war stets ein wertvolles Mitglied der Landesregierung“, so Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ).

Mehr zur Person: Barbara Eibinger-Miedl ist seit 2010 politisch aktiv, als sie erstmals in den Landtag Steiermark gewählt wurde. Ihre politische Karriere führte sie über die Position der Klubobfrau der Steirischen Volkspartei von 2014 bis 2017 bis hin zur Landesrätin, eine Rolle, die sie seit 2017 innehatte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2025 um 14:21 Uhr aktualisiert