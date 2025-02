Jörg Leichtfried als neuer Staatssekretär für Innere Sicherheit ernannt

Mit der Ernennung von Jörg Leichtfried (SPÖ) zum Staatssekretär im Innenministerium setzt die steirische SPÖ ein Zeichen gegen Extremismus. Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher unterstreicht die Bedeutung dieser Entscheidung mit klaren Worten: „Keine Toleranz den Intoleranten! – Jörg Leichtfried steht für konsequente Bekämpfung von Extremismus.“

„Steirischer Weg – Null Toleranz gegenüber Intoleranten“

Die Bestellung Leichtfrieds zum Staatssekretär kommt in einer Zeit, in der Österreichs öffentliches Sicherheitssystem vor großen Herausforderungen steht, zuletzt verdeutlicht durch den tragischen Anschlag in Villach. Lercher fügt hinzu: „Dass unser öffentliches Sicherheitssystem derzeit nicht für die Bürgerinnen und Bürger funktioniert, hat uns zuletzt auch der schreckliche Anschlag in Villach schmerzlich vor Augen geführt. Darum ist es ein gutes Signal, dass mit Jörg Leichtfried künftig jemand eine wichtige Rolle im Innenministerium spielen wird, der für unseren steirischen Weg – Null Toleranz gegenüber Intoleranten – steht.“

„Hier gibt es Aufholbedarf“

Leichtfried selbst zeigt sich entschlossen, seine neue Rolle mit Nachdruck zu füllen: „Wir wissen, dass wir vor allem im Bereich der Extremismusbekämpfung vor großen Herausforderungen stehen. Hier gibt es Aufholbedarf. Unsere Sicherheitsbehörden leisten großartige Arbeit. Ich sehe es als meine Hauptaufgabe, sie dabei zu unterstützen, sich noch besser an die neue Realität anpassen zu können – etwa mit gezielten und verfassungskonformen Überwachungsmöglichkeiten.“

„Wer unsere Demokratie bekämpft … wird den Staat Österreich von seiner unfreundlichen Seite kennen lernen“

Leichtfrieds klare Botschaft richtet sich direkt an alle Formen des Extremismus: „So wie ich es zuletzt schon im Parlament gemacht habe, möchte ich eine klare Ansage an alle Extremisten – ganz gleich ob Neonazis, Reichsbürger oder Islamisten – richten: Wer unsere Demokratie bekämpft und glaubt, die eigenen politischen oder religiösen Überzeugungen mit Gewalt durchsetzen zu können und damit unserem Zusammenleben und unseren Mitmenschen schadet, wird den Staat Österreich von seiner unfreundlichen Seite kennen lernen.“