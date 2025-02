Tragisches Ende: Vermisste Frau aus Innsbruck tot (28) aufgefunden

Veröffentlicht am 28. Februar 2025, 14:51 / ©5 Minuten

Seit nun 18. Jänner 2025 ist eine 28-jährige Italienerin aus Innsbruck abgängig. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war das Mobiltelefon der Abgängigen zuletzt im Bereich Hötting eingeloggt. Seither fehlte von der vermissten Frau jede Spur.

Traurige Gewissheit

Wochen später folgte nun traurige Gewissheit. Sie wurde bereits am 8. Februar 2025 in Innsbruck tot aufgefunden. „Es gibt keine Indizien in Richtung Fremdverschulden“, heißt es von Seiten der Polizei Tirol abschließend.