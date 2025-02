Werner Reiterer im Schlossmuseum Linz: Kunst im neuen Kontext

Werner Reiterers Arbeiten im Ausstellungsraum im Schlossmuseum Linz setzen gezielt auf unerwartete und herausfordernde Elemente. Der gebürtige Grazer verändert gewohnte Wahrnehmungen, indem er alltägliche oder historische Objekte in neuen Kontexten präsentiert. So zeigen sich beispielsweise Holzskulpturen von Heiligen oder Engeln plötzlich mit dem Konterfei des Künstlers, oder der Raum reagiert auf einen Schrei, indem er in Bewegung zu geraten scheint. Diese Eingriffe beziehen die Besucher aktiv in die Ausstellung ein.

Gesellschaftliche Fragestellungen und menschliche Beziehungen

In seinen Arbeiten – darunter Zeichnungen, Installationen und Skulpturen – thematisiert Reiterer die Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft sowie die Interaktion des Menschen mit den Dingen in seiner Umgebung. Seine Auseinandersetzung mit diesen Themen führt häufig zu der zentralen Frage: „Wer sind wir?“

Die Bedeutung der Zeichnung im Werk von Werner Reiterer

Die Zeichnung nimmt im Werk von Werner Reiterer einen besonderen Stellenwert ein. In der Ausstellung „The Mind Hacker“ wird ein Raum präsentiert, in dem 80 Zeichnungen des Künstlers gezeigt werden. Diese Zeichnungen gehören zur Serie der „Gezeichneten Ausstellungen“ und dienen als konzeptionelle Grundlage für viele seiner anderen Projekte. Sie ermöglichen einen Einblick in die Entwicklung seines Werkes über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten.

Einblick in die kontinuierliche Entwicklung des Werkes

Die Zeichnungen sowie begleitende Installationen und Skulpturen bieten einen Einblick in die Themen, mit denen sich Reiterer über die Jahre beschäftigt hat. Sie spiegeln philosophische, gesellschaftliche und naturwissenschaftliche Fragestellungen wider und eröffnen dem Besucher einen Zugang zu den Überlegungen und Ideen, die er in seinen Arbeiten verarbeitet.