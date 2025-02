Wegen falscher 50er vor Gericht: Mann wollte „Blüten“ in Umlauf bringen

Wie aus dem aktuellen Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt hervorgeht, wurde der Mann am 11. Oktober 2024 dabei ertappt, wie er gefälschte 50-Euro-Banknoten in Klagenfurt in Umlauf bringen wollte. Aus diesem Grund muss er sich am kommenden Mittwoch, dem 5. März 2025, wegen der Weitergabe und des Besitzes von nachgemachten bzw. verfälschten Geldes vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Als Richterin wurde Sabine Götz bestellt.