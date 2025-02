Caritas-Haussammlung gestartet: Steirer gehen für Menschen in Not von Tür zu Tür

Unter dem Motto „Weil Hoffnung der erste Schritt aus der Armut ist“ haben rund 50 Ehrenamtliche gemeinsam mit Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler und Generalvikar Erich Linhardt in der Pfarre Deutschlandsberg den Startschuss für die diesjährige Sammlung gegeben. Das Motto nimmt Bezug auf das von Papst Franziskus ausgerufene Heilige Jahr. Linhardt betonte die Bedeutung des Engagements der freiwilligen Sammler: „Sie sind Pilger der Hoffnung, indem Sie sich für Schwächere einsetzen und sich für diese auf den Weg machen. Und Sie bewirken, dass Hoffnung zu realer Hilfe wird.“ Caritasdirektorin Tödtling-Musenbichler hob hervor, dass die Sammlung weit mehr als nur finanzielle Unterstützung bietet: „Hoffnung und Solidarität sind so wichtig wie die finanzielle Unterstützung, gerade jetzt, wo wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt oft gefährdet sehen.“

Einsamkeit als besondere Form der Armut

Neben finanzieller Not wird auch soziale Isolation zunehmend zum Problem. Besonders auf dem Land seien viele Menschen „isoliert und haben keine Möglichkeit mehr, an gesellschaftlichen Aktivitäten teilzunehmen“, so Tödtling-Musenbichler. Dies betreffe vor allem jene, die ohnehin finanziell eingeschränkt sind. Die Caritas sieht hier einen direkten Zusammenhang: „Armut führt dazu, dass Menschen sich zurückziehen. Einsamkeit wiederum kann krank machen und Armut verschärfen.“

Caritas-Haussammlung startet: Hilfe für Menschen in Not beginnt an der Haustür

Die Haussammlung soll nicht nur Geld sammeln, sondern auch Begegnungen schaffen. „Als Botschafterinnen und Botschafter der Hoffnung bringen sie Menschen Licht und zeigen ihnen, dass jemand an sie denkt“, dankte Tödtling-Musenbichler den Freiwilligen. Ab Samstag, dem 1. März 2025, ziehen wieder Hunderte Ehrenamtliche von Haus zu Haus, um Spenden zu sammeln. Die Einnahmen fließen direkt in regionale Caritas-Einrichtungen wie Notschlafstellen, Beratungsstellen und Lebensmittel-Ausgaben. Tödtling-Musenbichler unterstreicht, dass die wirtschaftliche Lage weiterhin angespannt ist: „Die Teuerungen der vergangenen Jahre, die angespannte Wirtschaftslage und die Situation auf dem Arbeitsmarkt machen sich in einem unverändert hohen Bedarf an Hilfsleistungen bemerkbar.“