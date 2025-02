Wiener Polizei gelingt Schlag gegen Drogenszene

Veröffentlicht am 28. Februar 2025, 15:38 / ©BMI / Gerd Pachauer

Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität, Ermittlungsbereich Suchmittel, ist es gelungen Donnerstagnachmittag, am 27. Februar 2025, einen 57-jährigen Österreicher festzunehmen. Der Mann steht im Verdacht über einen längeren Zeitraum Drogen verkauft zu haben, wie die Polizei berichtet. In einer Wohnung wurden in weiterer Folge Drogen und Drogenersatzstoffe gefunden.

Vier weitere Tatverdächtige am selben Abend festgenommen

Im Zuge der Ermittlungen konnten außerdem noch vier weitere Tatverdächtige ausgeforscht werden, die man am selben Abend noch festgenommen wurden. Bei allen vieren handelte es sich um Serben im Alter zwischen 25 und 29 Jahren, sie alle stehen im Verdacht, mit Drogen gehandelt zu haben.

Kiloweise Drogen gefunden

Im Zuge der Amtshandlungen konnte die Polizei rund 2,3 Kilogramm Heroin, 30 Stück Drogenersatzstoffe, etwa fünf Kilogramm Marihuana, zwölf Kilo Streckmittel und 4.485 Euro Bargeld sicherstellen. Weitere Erhebungen werden derzeit noch durchgeführt.