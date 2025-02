Rallye-Fahrer krachte in Menschenmenge: Versicherung scheitert mit Klage

Die Unfallstelle in Reichenau

Veröffentlicht am 28. Februar 2025

Zu dem Unfall war es im August 2022 im Kärntner Bezirk Feldkirchen gekommen – mehr dazu unter: Rallye-Unfalldrama: Versicherung klagt jetzt Rennfahrer. Das Rallyeauto kam von der Fahrbahn ab, durchbrach die Absperrgitter und prallte in die Zuschauermenge. Zwölf Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Versicherung des Veranstalters klagte daraufhin den Rennteilnehmer, das Landesgericht Klagenfurt wies die Klage mit einem Streitwert von 130.000 Euro ab.

Laut der Versicherung des Veranstalters habe der Fahrer einen „gravierenden Fahrfehler begangen“. Er habe nach der Zieldurchfahrt nicht abgebremst, sondern beschleunigt. Außerdem habe er Manipulationen an seinem Auto durchgeführt. Aus diesen Gründen müsse er für die Hälfte der bereits bezifferbaren Schäden und für die Hälfte aller weiteren Schäden durch den Unfall aufkommen. Richterin Laura Rausch wies die Klage jedoch ab. Zwar habe der Rennfahrer einen Fahrfehler begangen: Er habe in der Zielkurve die Handbremse zu lange angezogen gelassen, wodurch das Auto übersteuert habe. Der Fahrer habe dann gegenlenken müssen, wodurch der Wagen in die Zuschauerränge gefahren sei. Das sei aber ein „typischer Fahrfehler“, der beim Motorsport jederzeit passieren könne.

Urteil noch nicht rechtskräftig

„Im Gegensatz zu untypischen Fahrfehlern können im Motorsport einem Rennfahrer typische Fahrfehler nicht als objektive Sorgfaltswidrigkeit vorgeworfen werden“, hieß es dazu vom Gericht. Auch eine Manipulation an dem Auto, „die als unfallkausal gewertet hätte werden können“, habe nicht stattgefunden. Aus diesen Gründen hafte der Lenker nicht. Das Urteil war vorerst noch nicht rechtskräftig. Die Klägerin kann noch eine Berufung erheben, über die das Oberlandesgericht Graz zu entscheiden hat. [APA / Red. 28.2.2025]