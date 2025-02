Tochter in Schule gestürzt – Situation eskaliert, als die Eltern kommen

Veröffentlicht am 28. Februar 2025, 15:54 / ©5 Minuten

Weil sie gestürzt ist und sich dabei verletzt hat, musste ein Mädchen von ihren Eltern (36 & 38 Jahre alt) in St. Pölten Donnerstagvormittag, am 27. Februar 2025, abgeholt werden. Die beiden Erwachsenen waren dort dann gegenüber den Lehrern äußerst aggressiv und haben lautstark herumgeschrien, zudem beschimpften sie mehrere Pädagogen, wie die Polizei berichtet, die in weiterer Folge mehrere Streifen vor Ort hatte.

Eltern waren auch gegenüber Polizisten äußerst aggressiv

Als die Eltern und ihre Tochter das Schulgelände verlassen wollten, wurden sie dann von einer Polizeistreife angehalten – auch gegenüber den Beamten verhielten sie sich äußerst aggressiv. Der Vater ging auf die Polizisten wild gestikulierend und laut schreiend zu und musste vorläufig festgenommen werden. Im Polizeianhaltezentrum beschädigte er dann auch den Anhalteraum, nach seiner Einvernahme wurde er jedoch aus der Haft entlassen.

Zwei Anzeigen flattern ins Haus

Auch die Mutter versuchte mehrmals die Amtshandlung zu verhindern, indem sie die Beamten wegdrängen wollte. Sie wurde in weiterer Folge mit ihrer Tochter ins Uni-Klinikum St. Pölten zur Abklärung der Verletzung des Kindes gebracht. Zwei Polizisten wurden bei der Amtshandlung verletzt. Beide Beschuldigten werden nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft angezeigt.