Mehr Grün für den Mariahilferplatz – sieben neue Bäume gepflanzt

Sieben neue schmalblättrige Eschen sorgen künftig für mehr Schatten und ein besseres Stadtklima am Mariahilferplatz in Graz.

Sieben neue schmalblättrige Eschen sorgen künftig für mehr Schatten und ein besseres Stadtklima am Mariahilferplatz in Graz.

Veröffentlicht am 28. Februar 2025, 16:14 / ©5 Minuten

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) betont die Bedeutung der neuen Bäume: „Der Mariahilferplatz ist ein zentraler Treffpunkt im Bezirk Lend – ein Ort des Miteinanders und des urbanen Lebens. Gerade hier, im heißesten Bezirk von Graz, brauchen wir mehr Grün für ein besseres Stadtklima. Die sieben neuen Bäume werden nicht nur Schatten spenden und für Abkühlung sorgen, sondern auch die Aufenthaltsqualität für alle Menschen, die diesen Platz nutzen, deutlich verbessern.“ Trotz der Begrünung bleibt der Veranstaltungsbereich des Platzes unberührt – Events wie der Lendwirbel oder der Silvesterlauf sollen weiterhin problemlos stattfinden können.

Innovatives Konzept für nachhaltige Stadtbegrünung

Die Bäume werden nach dem Stockholmsystem (Schwammstadtprinzip) gepflanzt. Dabei wird anfallendes Regenwasser gezielt genutzt: „Es werden sämtliche Wässer in diesem Bereich teilweise flächig sowie über unterirdische Verteilrohre zu den Bäumen geleitet und an Ort und Stelle versickert“, erklärt Projektleiter Bastian Rainer von der Abteilung Grünraum und Gewässer. Das reduziert die Belastung des Kanalsystems und sorgt gleichzeitig für eine bessere Versorgung der Pflanzen.

Mehr Aufenthaltsqualität für den Mariahilferplatz

Der Platz war bisher stark versiegelt und bot nur wenig Schatten. Die neuen Bäume sollen schnell eine dichte Krone bilden und so für natürliche Abkühlung sorgen. Zusätzlich entstehen zwei neue Staudenbeete auf 20 Quadratmetern sowie neue Sitzgelegenheiten, die den Platz noch einladender machen. Projektleiter Rainer betont die Notwendigkeit der Maßnahme: „Der Standort der zukünftigen Bäume befindet sich in einem stark versiegelten und im Sommer oftmals überhitzten Bereich der Murvorstadt. Generell verfügt der Mariahilferplatz derzeit nur über eine sehr geringe Grünausstattung und Überschirmungsfläche – genauer gesagt nur über einen einzigen Baum mit entsprechender Unterpflanzung. Aus freiraumplanerischer Sicht gibt es also großes Aufwertungspotenzial – und somit unsererseits dringenden Handlungsbedarf!“