Aufregung um Rettung des DreilÃ¤nderecks

Der Sachverhalt ist ja relativ klar. Erhard Juritsch ist einer der neuen Betreiber des im Vorjahr in die Insolvenz gerutschten Gebiets am Schnittpunkt von K√§rnten, Friaul und Slowenien. So weit, so gut. Nun ist Juritsch aber gleichzeitig stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der K√§rntner Beteiligungsverwaltung (KBV). Diese KBV h√§lt unter anderen Beteiligungen an den Bergbahnen in Bad Kleinkirchheim und auf der Turrach. Juritsch m√ľsste als KBV-Aufsichtsrat naturgem√§√ü an einem wirtschaftlichen Vorankommen dieser beiden Seilbahngesellschaften interessiert sein, denn die KBV ist ja eigentlich nur ein anderer Name f√ľr Steuergeld. In der Pressekonferenz, in der √ľber das Modell zur Rettung des Dreil√§nderecks informiert wurde, dementierte Juritsch aber Unvereinbarkeiten zwischen seiner privaten Beteiligung um Dreil√§ndereck und seiner Aufsichtsratsfunktion in der KBV.

Sachverhalt soll gepr√ľft werden

Viele direkt oder indirekt mit der Causa befassten Player sehen das nicht ganz so locker. So k√ľndigt KBV-Vorstand Martin Payer etwa im Gespr√§ch mit 5 Minuten an, den Sachverhalt pr√ľfen lassen zu wollen. Und der politisch f√ľr die KBV zust√§ndige Landesvize Martin Gruber (√ĖVP) meint ebenfalls im 5-Minuten-Gespr√§ch, er werde pr√ľfen lassen, ob hier s√§mtliche Compliance-Regeln auch eingehalten w√ľrden. Interne Kritiker sehen das noch sch√§rfer. „Als Aufsichtsrat einer Gesellschaft, die an Seilbahnen beteiligt ist, wie die KBV in Kleinkirchheim und auf der Turrach, kann ich mich ja nicht privat an einem direkten Konkurrenten beteiligen. Dort will man ja Gewinne machen und die gehen dann zu Lasten der anderen.“ Man darf gespannt sein, was die Pr√ľfungen ergeben. Wie bereits erw√§hnt, sieht Juritsch keine Unvereinbarkeit.