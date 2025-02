118 Mio. Fahrten zurückgelegt: Öffentlicher Verkehr boomt in der Steiermark

Der öffentliche Verkehr in der Steiermark wächst weiter. Im Jahr 2024 wurden rund 118 Millionen Fahrten mit steirischen Öffis zurückgelegt, was einem Plus von sechs Prozent entspricht. Auch die Zahl der KlimaTickets erreichte einen neuen Höchststand. Beim dritten „Tag der steirischen Öffis“ präsentierten der Verkehrsverbund Steiermark und Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (ÖVP) die aktuellen Entwicklungen und Meilensteine. „Es ist einfach beeindruckend, wie positiv sich der öffentliche Verkehr sowohl hinsichtlich Angebot als auch Nachfrage entwickelt hat. Mehr als 118.000 aktive Klimatickets sind ebenso Rekord wie auch die rund 118 Millionen Fahrten, die in steirischen Öffis zurückgelegt wurden“, so Holzer.

Mehr Fahrgäste mit Klimaticket unterwegs

Die Nachfrage nach dem KlimaTicket Steiermark bleibt hoch. Ende 2024 waren bereits 118.000 Tickets in Nutzung, eine Steigerung von 18.000 im Vergleich zum Vorjahr. Gemeinsam mit Schüler- und Lehrlingstickets sowie Studierendentickets gibt es insgesamt 221.000 Dauerkarten-Nutzer in der Steiermark. „Wir haben so hohe Fahrgastzahlen wie noch nie in der Steiermark und vor allem die hohe Zahl an Stammkunden ist beeindruckend“, erklärt Bernhard Breid, Leiter des Referats Öffentlicher Verkehr im Land Steiermark.

Nutzt du die Öffi-Angebote? Ja, ich fahre viel mit Zug und Bus. Nein, ich fahre lieber mit dem Auto. Manchmal. Ich fahre lieber mit dem Rad oder gehe zu Fuß. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

S-Bahn und RegioBus mit erweitertem Angebot

Die S-Bahn Steiermark verzeichnet täglich über 55.000 Fahrgäste und bietet mittlerweile 639 tägliche Verbindungen. Auch der RegioBus ist stark frequentiert: Er legt täglich 127.000 Angebotskilometer zurück und wird von rund 75.000 Fahrgästen genutzt. „Die ÖBB sind der unverzichtbare Motor für Mobilität in der Steiermark. Mit unseren S-Bahn-Zügen überzeugen wir nicht nur durch eine hohe Pünktlichkeitsrate von 97 %, sondern setzen auch Maßstäbe in Sachen Effizienz und Fortschritt“, so Peter Wallis, ÖBB-Regionalmanager Steiermark.

Ausblick auf 2025: Inbetriebnahme der Koralmbahn

Ein zentrales Projekt in diesem Jahr ist die Inbetriebnahme der Koralmbahn am 14. Dezember 2025. Diese soll für viele Regionen der Steiermark eine bessere Anbindung bringen und geht mit einem neuen Taktfahrplan für den Bahn- und RegioBus-Verkehr einher. Holzer betont die Bedeutung dieses Schrittes: „Mit der Inbetriebnahme der Koralmbahn am 14. Dezember wird der öffentliche Verkehr noch weiter an Attraktivität gewinnen.“ Auch die Graz Linien investieren in den Ausbau: „Durch die Anschaffung von 15 neuen, langen „Flexity“ Straßenbahnen von Alstom, die vollkommen barrierefrei sind, eine sehr niedrige Einstiegshöhe und höhere Fahrzeugkapazität bieten, können zukünftig mehr Personen von unseren Dienstleistungen profitieren“, erklärt Mark Perz, Vorstandsdirektor der Graz Linien.