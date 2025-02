Diese Kärntner rücken ins Parlament nach

Die erste Rochade findet in der ÖVP statt. Weil die Klagenfurter Nationalrätin Elisabeth Scheucher-Pichler nun über die Bundesliste ins Parlament einzieht, darf der Lavanttaler Lehrer Johann Weber (60) aus Wolfsberg über die ÖVP-Landesliste in den Nationalrat nachrücken. Weber war in den Jahren 2019 bis 2024 bereits im Nationalrat und in den Jahren 2028/2019 saß er im Kärntner Landtag. Im „Zivilberuf“ ist Weber Lehrer an der Landwirtschaftlichen Fachschule in St. Andrä im Lavanttal.

Klagenfurter rückt in Nationalrat nach

Die Zustimmung der Neos-Basis am Sonntag zum Koalitionspakt und der Aufstieg von Beate Meinl-Reisinger und Sepp Schellhorn zu Regierungsmitgliedern vorausgesetzt, wird auch der Klagenfurt IT-Unternehmer Janos Juvan ins Hohe Haus an der Wiener Ringstraße einziehen – 5 Minuten hat berichtet.

Kärntner managt die Volkspartei

Und noch über einen Karrieresprung gibt es zu berichten. Der aus dem Rosental stammende Dominik Ramusch wird neuer Bundesgeschäftsführer der ÖVP. Bei den Türkisen gibt es ja einen für die Außenwirkung zuständigen Generalsekretär und einen für die inneren Abläufe zuständigen Geschäftsführer. Dieser wird auf Wunsch von Parteiobmann und Bald-Kanzler Christian Stocker nun der Rosentaler Nachwuchs-VP-ler.