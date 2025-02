Alkolenker war auf A8 am Handy – und wollte 100 Euro nicht bezahlen

Weil er mit seinem Handy hantierte, wurde Freitagvormittag, am 28. Februar 2025 gegen 9.25 Uhr, ein 56-jähriger, serbischer Sattelzug-Lenker von der Polizei aufgehalten. Er war auf der A8 Innkreisautobahn im Gemeindebiet Pram (Bezirk Grieskirchen) in Richtung Sattledt unterwegs. Dem Mann wurde ein Organmandat in der Höhe von 100 Euro zur sofortigen Bezahlung angeboten, was dieser jedoch nicht bezahlte, wie die Polizei berichtet.

Beamte bemerkten Alkoholgeruch

Im Zuge der Amtshandlung bemerkten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch, weshalb sie bei dem Lenker noch einen Alkomattest durchführten, der positiv ausfiel. Dem 56-Jährigen wurde daher der Führerschein vorläufig abgenommen und eine Sicherheitsleistung von ihm eingehoben. Ihm wurde außerdem die Weiterfahrt untersagt, eine Anzeige folgt.