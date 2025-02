Special Olympics 2025: Sieben steirische Athleten starten in Turin

LH Mario Kunasek verabschiedete die steirische Delegation von Special Olympics, die an den World Winter Games in Turin teilnehmen wird.

Veröffentlicht am 28. Februar 2025, 17:39 / ©Land Steiermark/Robert Binder

Sieben Athleten und vier Betreuer werden die Steiermark bei den 12. Special Olympics World Winter Games in Turin vertreten. Am Freitag, dem 28. Februar 2025, wurden sie feierlich von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) im Weißen Saal der Grazer Burg verabschiedet. „Wir sind sehr froh und stolz, dass die Steiermark so stark bei den Special Olympics vertreten sein wird. Ihr seid ein starkes Zeichen für das Sportland Steiermark“, sagte Kunasek und wünschte den Teilnehmern „alles Gute, viel Erfolg, aber auch viel Spaß“ für die bevorstehenden Wettkämpfe.

Österreich entsendet rund 40 Athleten nach Turin

Die steirischen Olympioniken werden in den Disziplinen Ski Alpin, Ski Nordisch und Shorttrack antreten. Insgesamt reist Österreich mit etwa 40 Sportlern und 20 Trainern zu den Spielen, die vom 8. bis 15. März 2025 in Norditalien stattfinden. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Eisschnellläuferin Veronika Kaube aus Graz, die 2024 zur Special Olympics-Sportlerin des Jahres gekürt wurde. Sie bereitete sich zuletzt bei den holländischen Special Olympics-Meisterschaften vor und holte dort eine Gold- und eine Bronzemedaille.

©Land Steiermark/Robert Binder Special Olympics-Präsident Laurenz Maresch bedankte sich bei LH Kunasek für den herzlichen Empfang im Weißen Saal der Grazer Burg und überreichte die beiden Maskottchen der Sportbewegung. ©Land Steiermark/Robert Binder Auch für die Olympioniken gab es ein Präsent von LH Kunasek.

Steiermark als Vorreiter bei den Special Olympics

Bei der feierlichen Verabschiedung waren auch Special Olympics Österreich-Präsident Laurenz Maresch und der steirische Landespräsident Ernst Summer anwesend. Maresch betonte die Bedeutung des gemeinsamen Miteinanders: „Wir alle brauchen wieder mehr Wir, ihr Sportler zeigt uns das vor.“ Er erinnerte zudem an die enge Verbindung der Steiermark mit der Special Olympics-Bewegung: „Das – in den USA gegründete – Special Olympics hat über die Steiermark in ganz Europa Fuß gefasst.“