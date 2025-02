Wiener Café weltweit drittbester Coffee-Shop

Auf Platz 3 – nur geschlagen von einem Café in Australien und einem in den USA – findet sich im Ranking „The World’s 100 Best Coffee Shops“ (die weltweit 100 besten Coffee Shops, Anm.) das Wiener Café „GOTA Coffee Experts“ wieder. Damit liegt man auch vor allen anderen Cafés in Europa, auf Platz 5 landet etwa ein Norwegisches, auf Platz 7 ein Französisches. Auf Facebook zeigt sich das Team in einer ersten Reaktion „mehr als begeistert“.