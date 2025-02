Modernste Technik: Klagenfurts Ampeln werden smart

Veröffentlicht am 28. Februar 2025, 18:32 / ©StadtKommunikation/Spatzek

Die Technik der Verkehrslichtanlagen bei den Kreuzungen Viktringer Ring/St. Ruprechter Straße sowie Völkermarkter Ring/Mießtalerstraße stammte noch aus den 80er Jahren. Deshalb wurden sie in den letzten Tagen von Mitarbeitern der Abteilung Straßenbau und Verkehr in Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten und der Abteilung Klima- und Umweltschutz modernisiert. Dabei erhält die Stadt auch auf Förderung von Bund und EU.

Upgrade für Klagenfurter Ampeln

Als erster Schritt konnten die alten Glühlampen durch energiesparende und wartungsfreundliche LED-Lampen ersetzt werden. Die Ampelsteuerung wurde erneuert sowie ein Schaltschrank samt VLSA-Controller und verkehrsabhängige Software installiert. Damit steht nun mehr Sensorik zur Verkehrserfassung und damit bessere Regelungsmöglichkeit zur Verfügung. Die neuen Ampeln sind nun auch digital an den städtischen Verkehrsrechner angebunden. Außerdem wurde eine eigene Kommunikationseinheit zwischen Fahrzeugen und Ampel eingerichtet. „Mit der Umstellung der Ampelanlagen wird im Verkehrskonzept der Landeshauptstadt noch mehr Technologie und Innovation integriert“, betont Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ).

Ampeln unterstützen autonomes Fahren

Mit der Zukunftstechnologie kommunizieren Fahrzeuge mit der Ampelanlage. Das würde beispielsweise auch ein vollautonomes Fahren unterstützen. Das Gegenstück – eine On Board Unit – ist übrigens bereits in der Busflotte der KMG und in ausgewählten Fahrzeugtypen einiger Hersteller verbaut. Dies ermöglicht unter anderem die Priorisierung des öffentlichen Personennahverkehrs oder auch von Einsatzfahrzeugen.