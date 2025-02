Ab März: Dieser Bonus bringt Österreichern bis zu 1.500 Euro

Der Handwerkerbonus hat sich als großer Erfolg erwiesen: Seit 2024 wurden bereits 468 Millionen Euro an Handwerksleistungen ausgelöst.

Der Handwerkerbonus hat sich als großer Erfolg erwiesen: Seit 2024 wurden bereits 468 Millionen Euro an Handwerksleistungen ausgelöst. Der Handwerkerbonus für 2024 bot noch bis Ende Februar eine Förderung von bis zu 2.000 Euro. Ab März 2025 wird der Bonus für Handwerksleistungen jedoch auf 1.500 Euro gesenkt. Mehr dazu liest du hier: Handwerkerbonus wird gekürzt: Schnell beantragen, bevor du weniger bekommst.

„Starke Nachfrage nach dem Handwerkerbonus unterstreicht Bedeutung und Erfolg“

Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) betont die Bedeutung dieses Programms für die heimische Wirtschaft. „Die starke Nachfrage nach dem Handwerkerbonus unterstreicht seine Bedeutung und seinen Erfolg. Durch die Unterstützung heimischer Handwerksbetriebe werden wertvolle Arbeitsplätze gesichert und gleichzeitig profitieren auch die Kunden von den geförderten Handwerksleistungen“, so Kocher.

„Handwerkerbonus schafft regionale Wertschöpfung“

Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Österreich, freut sich über die Fortsetzung der Förderung: „Der Handwerkerbonus schafft regionale Wertschöpfung und sichert die Beschäftigung in den vielen Klein- und Mittelbetrieben des Handwerks. Gerade in der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist dieser Anreiz für baunahe Branchen besonders wichtig.“

Wer profitiert vom Handwerkerbonus?

Private Haushalte, die Handwerksleistungen im Bereich der Wohn- und Lebensqualität in Anspruch nehmen, können bis zu 20 Prozent der Arbeitskosten zurückerhalten. Pro Person gibt es eine Förderung von bis zu 1.500 Euro jährlich. Besonders beliebt sind Leistungen aus der Tischlerei, dem Malen und Streichen sowie der Gas- und Sanitärtechnik. Besonders viele Anträge kommen aus Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und Wien. Die Abwicklung des Bonus erfolgt einfach über die Website www.handwerkerbonus.gv.at. Der Antrag erfordert die Angabe von Name, Adresse, IBAN, Rechnung und Zahlungsbestätigung. Wer keine technischen Voraussetzungen hat, kann Unterstützung erhalten und den Antrag für eine andere Person stellen.

Jetzt für 2025 beantragen: Ab 1. März 2025 können die Anträge für Handwerksleistungen aus dem Jahr 2025 eingereicht werden. Der Handwerkerbonus bietet weiterhin eine unkomplizierte Möglichkeit, Handwerkskosten zu fördern und gleichzeitig die heimische Wirtschaft zu unterstützen.