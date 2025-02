KÃ¤rntner Bauwirtschaft hofft 2025 auf Aufschwung

Der Tag der Kärntner Bauwirtschaft zeigte deutlich: Mit rund 5.000 Unternehmen, einer Gesamtwertschöpfung von 2,7 Milliarden Euro und rund 40.000 Beschäftigten ist die Branche ein entscheidender Wirtschaftsfaktor in Kärnten. Nichtsdestotrotz steht sie derzeit vor großen Herausforderungen. Der Grund: Die Kreditvergaberichtlinien der KIM-Verordnung, gestiegene Baukosten und die unsichere Wirtschaftslage haben dazu geführt, dass viele Bauvorhaben auf Eis gelegt wurden. Mit dem für Mitte des Jahres geplanten Auslaufen der KIM-Verordnung und der damit zu erwartenden Belebung des Wohnbaus könnte jedoch eine Wende bevorstehen.

Forderung: „Wohnen muss wieder leistbar sein“

„Jetzt kommt es darauf an, die richtigen Weichen zu stellen, damit die Investitionen wieder anspringen und die Bauwirtschaft wieder zum Wachstumsmotor wird“, richtet Wirtschaftskammer Präsident Jürgen Mandl sein Wort an die heimische Politik. Bauinnungsmeister Robert Rauter sieht vor allem in der Finanzierung den Knackpunkt: „Der Traum vom Eigenheim darf für junge Menschen nicht unerreichbar werden. Die geplante Erleichterung der Kreditvergabe durch das Auslaufen der KIM-Verordnung ist ein erster Schritt, es braucht aber weitergehende Maßnahmen, um den Wohnbau in Kärnten nachhaltig anzukurbeln. Wohnen muss wieder leistbar sein.“

Nachhaltigkeit und Bürokratieabbau als Schlüssel?

Mandl und Rauter sind sich einig: Neben den wirtschaftlichen Herausforderungen bleibt auch das Thema Nachhaltigkeit von zentraler Bedeutung. Die Förderung der Sanierung bestehender Gebäude, die Reduzierung der Bodenversiegelung und der gezielte Einsatz nachhaltiger Baustoffe werden die Zukunft des Bauens bestimmen. Gleichzeitig müssen Planungsverfahren schneller und effizienter werden. Ein weiteres wichtiges Thema sei die Fachkräftesicherung.

Wirtschaftslandesrat sichert Unterstützung zu

Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) betont diesbezüglich: „Es ist das Gebot der Stunde, der Branche in der aktuellen Zeit verlässlich zur Seite zu stehen.“ Die Bauunternehmen, die öffentliche Hand und private Investoren müssen nun gemeinsam daran arbeiten, die Branche wieder auf Wachstumskurs zu bringen.