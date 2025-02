45.000 Euro Förderung für Grazer Straßenkunst-Festival „La Strada“

Das Festival „La Strada Graz 2025“ bringt Straßenkunst, Figurentheater und zeitgenössischen Zirkus in den öffentlichen Raum – unterstützt durch eine Förderung von 45.000 Euro.

Das Festival „La Strada Graz 2025“ bringt Straßenkunst, Figurentheater und zeitgenössischen Zirkus in den öffentlichen Raum – unterstützt durch eine Förderung von 45.000 Euro.

Veröffentlicht am 28. Februar 2025, 19:22 / ©5 Minuten

Das Festival „La Strada Graz“ bringt von 25. Juli bis 2. August 2025 wieder Straßenkunst, Figurentheater und zeitgenössischen Zirkus in die Stadt. Neben Aufführungen sind auch Koproduktionen mit heimischen und internationalen Künstlern geplant. Zusätzlich wird „La Strada“ Teil des EU-Netzwerks IN SITU, das mit dem Programm „Platform 2025-2028“ die Internationalisierung stärkt. Mit der einstimmig beschlossenen Förderung bleibt das Festival ein bedeutender Kultur-Hotspot in Graz.