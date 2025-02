Mord-Alarm: Leiche in Koffer gefunden – Polizei im Großeinsatz

In der Quellenstraße in Wien-Favoriten wurde eine männliche Leiche in einem Koffer gefunden.

In Wien-Favoriten

In der Quellenstraße in Wien-Favoriten wurde eine männliche Leiche in einem Koffer gefunden.

Veröffentlicht am 28. Februar 2025, 19:41 / ©Screenshot "Google Streetview"

Wie die Polizei berichtet, steht man gerade in der Quellenstraße in Wien-Favoriten (10. Bezirk) im Großeinsatz, vor Ort waren auch Polizeispürhunde. Dort sei ersten Informationen zufolge eine leblose Person in einem Koffer aufgefunden worden, wie auch Julia Schick von der Landespolizeidirektion Wien gegenüber 5 Minuten bestätigt. Ein Passant hatte den Koffer entdeckt und die Polizei gerufen, wie es nun seitens der Beamten heißt.

Örtlichkeit in Wien-Favoriten großräumig abgesperrt

Die Örtlichkeit wurde großräumig abgesperrt, ein Zelt am Ort des Geschehens aufgestellt. Bei der toten Person soll es sich um einen Mann handeln. Ob er zerstückelt worden ist, wie aus Medienberichten hervorgeht, ist derzeit noch nicht bestätigt. Aktuell ist auch seine Identität und die Ursache des Todes unklar. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, sei das Opfer an Händen und Füßen gefesselt und in Plastik eingehüllt gewesen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.02.2025 um 20:46 Uhr aktualisiert