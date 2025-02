Österreichs Kombinierer holen Bronze in der Mixed-Staffel

Am heutigen Freitag, 28. Februar 2025, stand bei der nordischen Ski-WM in Trondheim die Mixed-Staffel der Kombinierer am Programm. Und Österreich konnte sich in einem Zehntelsekunden-Krimi die Bronze-Medaille sichern. Johannes Lamparter konnte nach seiner Aufholjagd gegen den Japaner Ryota Yamamoto schließlich diesen überholen und die Medaille nach Österreich holen. Mit Schlussläufer Lamparter haben sich auch noch Stefan Rettenegger, Claudia Purker und Lisa Hirner freuen können. Gewonnen hat den Teambewerb übrigens Norwegen vor Deutschland.