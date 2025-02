Hunde-Festival in der Steiermark: Premstätten lädt zur großen Ausstellung

Am 29. und 30. März 2025 verwandelt sich das Schwarzl Freizeitzentrum in Premstätten in ein Paradies für Hundefreunde. Bei der Internationalen Rassehundeausstellung präsentieren sich rund 1.500 Hunde aus 230 verschiedenen Rassen – begleitet von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Besucher erwartet mehr als nur eine Schau: Live-Demonstrationen, Showeinlagen und Fachwissen aus erster Hand stehen im Mittelpunkt. Besondere Highlights sind die Buchpräsentation von Verhaltensforscher Kurt Kotrschall, die Vorstellung des neuen Hundesports „Hoopers“, sowie das beliebte „Best in Show“-Finale, bei dem der schönste Hund der Ausstellung gekürt wird.

Expertenwissen und neue Trends im Hundesport

Neben den Wettbewerben und Vorführungen setzt die Ausstellung auch auf Aufklärung und Information. Besucher haben die Möglichkeit, sich direkt bei Züchtern und Experten über artgerechte Hundehaltung, Gesundheit und Ernährung zu informieren. Mit dabei ist auch Prof. Dr. Kurt Kotrschall, einer der weltweit führenden Verhaltensforscher, der sein Buch „Warum Hunde uns zu besseren Menschen machen“ vorstellen wird. Ein weiteres Highlight: Die Präsentation von „Hoopers“, einer neuen, dynamischen Hundesportart, die auf Distanzarbeit und Körpersprache setzt.

Shopping, Show & Action – das erwartet Besucher

Neben den Programmpunkten bietet die Ausstellung eine große Verkaufsmesse mit Zubehör, Pflegeprodukten und Tiernahrung – oft zu vergünstigten Messepreisen. Auch die jüngsten Hundefans kommen auf ihre Kosten: Beim Juniorhandling präsentieren Kinder und Jugendliche stolz ihre Vierbeiner.