Photovoltaik-Ärger: Pensionistin macht Fehler, fällt um tausende Euro um

Eine besonders ärgerliche und bittere Erfahrung mit ihrer Photovoltaik-Anlage hatte kürzlich eine Pensionistin aus Niederösterreich. Weil sie einen Fehler beim Ausfüllen des Förder-Antrags gemacht hat, hat sie eine Ablehnung der Förderstelle erhalten. Und es geht nicht um eine Kleinigkeit: Sie hatte sich Hoffnungen auf 5.000 Euro gemacht.

Jetzt wird es ein Fall für den Bürgeranwalt

Evelyne D. bekommt nun nur deshalb kein Geld, weil sie die Zählpunkte verwechselt hat. Ihr Fall wird gemeinsam mit einigen anderen Fällen in der nächsten Sendung des Bürgeranwalts auf ORF2 und auf ORF ON am Samstag, 1. März 2025, ab 18 Uhr präsentiert. Dort wird auch die Frage gestellt, weshalb es nicht möglich war, den fehlerhaften Antrag zu korrigieren.