Schwere Unfälle überschatten Ski-Tag in Tirol

Gleich vier Mal musste der Rettungshubschrauber am heutigen Freitag, 28. Februar 2025, wegen teils schwerwiegender Skiunfälle in Tirol ausrücken. In St. Johann in Tirol beispielsweise ist gegen 10.40 Uhr ein 54-jähriger Mann mit einer 13-jährigen Niederländerin zusammengestoßen. Der ältere Mann musste dabei mit einer Hirnblutung und Rippenprellungen ins Krankenhaus geflogen werden, die junge Snowboarderin blieb unverletzt, wie die Polizei berichtet.

55-Jährige bricht sich das Sprunggelenk

Eine 55-jährige, deutsche Skitourengeherin ist bei der Abfahrt von der Kleegrubenscharte (Gemeinde Innerschmirn, Bezirk Innsbruck-Land) zu Sturz gekommen und hat sich das rechte Sprunggelenk gebrochen. Sie wurde vom Rettungshubschrauber geborgen und ins Krankenhaus geflogen.

Junge Niederländerin mit Schädelhirntrauma ins Krankenhaus geflogen

Im Skigebiet Silvretta Arena in Ischgl (Bezirk Landeck) haben sich im Laufe des Tages gleich zwei schwerere Unfälle ereignet. Gegen 11.15 Uhr ist eine 16-jährige Niederländerin bei einem Sturz über den Pistenrand hinausgeraten und hat sich dabei schwer verletzt. Mit Verdacht auf Schädelhirntrauma wurde sie in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Gegen 13.35 Uhr kam dann eine 20-jähirge Tschechin zu Sturz, auch sie verletzte sich schwer im Bereich der Wirbelsäule und der Lunge und musste ins Krankenhaus geflogen werden. Die Polizei sucht in dem Fall nach Unfallzeugen unter der Nummer 059133 707143.