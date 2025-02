Österreich startet mit Wolken und Schauern ins Wochenende

Das Wetter stellt sich am Samstag relativ bewölkt dar.

Das Wetter stellt sich am Samstag relativ bewölkt dar.

Vor allem im Süden Österreichs werden am Samstag dichte Wolken überwiegen, erst am Nachmittag sollte die Wolkendecke dann dort langsam etwas auflockern. „Sonst zeigt sich die Sonne zwischen den Wolken zumindest zeitweise, im Norden und Osten gebietsweise auch länger. Ein paar Schauer sind vor allem südlich des Alpenhauptkammes zu erwarten“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Die Schneefallgrenze liegt dabei zwischen 500 und 900 Metern. Während man in der Früh stellenweise mit bis zu minus fünf Grad rechnen muss, klettern die Temperaturen im Tagesverlauf auf bis zu zehn Grad hinauf.