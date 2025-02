Leichter Regen und Schneefall: Samstag bleibt trüb in der Steiermark

Veröffentlicht am 28. Februar 2025, 21:12 / ©Roberto Tauschmann

Am Samstag, dem 1. März 2025, bestimmt ein kleinräumiges Tiefdruckgebiet das Wettergeschehen in der Steiermark. Die Bewölkung bleibt dicht, nur vereinzelt sind sonnige Auflockerungen möglich. Besonders in der Obersteiermark kommt es zu leichtem Regen und Schneefall, wobei die Schneefallgrenze um 600 Meter pendelt. Der Wind bleibt schwach, die Frühwerte liegen zwischen -5 und 0 Grad, tagsüber klettert das Thermometer auf 2 bis 5 Grad, wie die Meteorologen der Geopshere Austria wissen.