Maria-Tusch-Preis: Klagenfurt würdigt Einsatz für Frauen

Die Preisverleihung findet am 7. März 2025 im Klagenfurter Künstlerhaus statt.

Am 7. März

Die Preisverleihung findet am 7. März 2025 im Klagenfurter Künstlerhaus statt.

Veröffentlicht am 28. Februar 2025, 21:57 / ©Google Maps

„Der Maria-Tusch Preis-ist eine wunderbare Möglichkeit, außergewöhnliche Frauen für ihren unermüdlichen frauenpolitischen Einsatz im Bereich der Gleichstellung zu würdigen. Ich freue mich darauf, die diesjährige Preisträgerin zu ehren und gemeinsam mit allen Unterstützerinnen und Unterstützern die Fortschritte auf dem Weg zur Gleichberechtigung zu feiern“, betont Stadträtin Constance Mochar (SPÖ). Mit dem mit 3.000 Euro dotierten Preis – gestiftet von der Wiener Städtische Versicherung – wird dieses Jahr Susanne Dermutz gewürdigt. Die Preisverleihung findet am 7. März 2025, um 19.30 Uhr, im Künstlerhaus statt.

Über Maria Tusch Als Arbeiterin in der Fabrik der Austria Tabakregie kämpfte Maria Tusch (1868 – 1939) für bessere Arbeitsbedingungen für Frauen und schon damals für die Besserstellung der Frauen. Sie wurde Obfrau der Tabakarbeiterschaft, Mitglied des Gemeindeausschusses St. Ruprecht (damals noch eigenständige Gemeinde) und schließlich auch Nationalratsabgeordnete in der Ersten Republik.

Maria Tusch‘ Biografie wird präsentiert

Bereits am 6. März wird in der Buchhandlung Heyn die Biographie „Maria Tusch – Von der Tabakarbeiterin zu Kärntens erster Nationalrätin“ präsentiert (Beginn: 10 Uhr). Autorin Alexandra Schmidt widmet sich in ihrem Buch dem bemerkenswerten Lebensweg der Klagenfurter Pionierin.