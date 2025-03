Gasflaschen explodierten bei Stadelbrand: 62-Jähriger verletzt

Am 28. Feber 2025, gegen 16.55 Uhr, brach in einem Stadel im Ort Weißenbach am Lech ein Brand aus. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich im Stadel ein 62-jähriger Österreicher auf, der gerade die Innenwände mit Schaum abdichtete und den Raum mit einem Gasofen beheizte. Als der Mann Flammen am Boden im Bereich des Ofens sah, warf er den Ofen ins Freie.

Brand breitete sich weiter aus

Es gelang ihm jedoch nicht mehr, das Feuer im Stadel unter Kontrolle zu bringen, worauf sich der Brand weiter ausbreitete und zwei im Objekt gelagerte Gasflaschen zur Explosion brachte. Das Feuer konnte schließlich von der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden. Der Stadel, in dem auch ein Traktor abgestellt und Werkzeug gelagert war, brannte teilweise aus.

Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt

Der 62-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das BKH Reutte verbracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor. Im Einsatz standen die FFW Weißenbach am Lech, Lechaschau, Ehenbichl/Rieden, Höfen und Reutte mit insgesamt 81 Kräften und 12 Fahrzeugen sowie die Rettung mit 2 Fahrzeugen und eine Streife der Polizeiinspektion Reutte.