Mann (47) stürzte mit Auto 80 Meter in den Bach – stark alkoholisiert

Gestern, 28. Februar 2025, stürzte ein Alkolenker mit dem Auto im Gemeindegebiet von Heiligenblut 80 Meter in den Fleissbach. Er wurde mit der Rettung in das BKH Lienz gebracht.

Veröffentlicht am 1. März 2025, 06:19 / ©KK

Ein 47 Jahre alter Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Spittal an der Drau kam am 28. Februar 2025 gegen 23.15 Uhr im Gemeindegebiet von Heiligenblut auf vereister und schneebedeckter Fahrbahn von der Straße ab und stürzte mit seinem Auto ca. 70 – 80 Meter in den darunterliegenden Fleissbach ab.

Mit der Rettung ins BKH Lienz

Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen. Ein durchgeführter Alkomatentest ergab eine schwere Alkoholisierung. Der 47-Jährige wurde von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Im Einsatz standen auch die Freiwillige Feuerwehr Heiligenblut und Großkirchheim.