Kochtopf auf dem Herd vergessen: Mann (41) von Feuerwehr gerettet

Ein 41 Jahre alter Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan wollte am 1. März 2025 gegen 1 Uhr in seiner Wohnung auf dem Herd Wasser in einem Kochtopf erhitzen. Gleichzeitig legte er sich in seinem Schlafzimmer ins Bett, um fernzusehen.

Mann vergaß Herdplatte abzuschalten

Er vergaß, die Herdplatte abzuschalten und schlief einige Minuten danach ein. Aufgrund der starken Rauchentwicklung aktivierte sich gegen 1.15 Uhr ein Rauchmelder. Von einer 33-jährigen Nachbarin konnte dieser wahrgenommen werden, worauf diese den Feuerwehrnotruf wählte.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Die Freiwillige Feuerwehr Althofen stand mit 25 Personen im Einsatz. Nach mehrmaligem Läuten öffnete der Mann selbst die Türe, es war zu diesem Zeitpunkt bereits zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Der Bewohner wurde von der Rettung mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Friesach gebracht. Ob ein Schaden entstanden ist, steht noch nicht fest.