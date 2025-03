Steirische Kreativszene feiert fulminante Eröffnung des CREATIVUM

Veröffentlicht am 1. März 2025, 07:33 / ©Lunatico

Der innovative Coworking- und Kreativraum, gegründet von Josef „Seppi“ Sutter, Roland Trillsam und Thomas Hammerschlag, markiert einen neuen Hotspot für Kunst, Kultur und kreative Zusammenarbeit in der Steiermark. Dieser einzigartige Ort wurde geschaffen, um Menschen aus verschiedenen Branchen zusammenzubringen und ihnen Raum zu geben, ihre Ideen zu verwirklichen, Projekte zu starten und sich in einer inspirierenden Umgebung weiterzuentwickeln.

Einzigartige Architektur

Die Feierlichkeiten fanden in den Räumlichkeiten des Creativums in der Triesterstraße 2 statt. Zahlreiche Politiker u.a. Gemeinderätin Sahar Mohsenzada in Vertretung von Bürgermeisterin Elke Kahr, Kultur- und Wirtschaftsstadtrat Günter Riegler und namhafte Persönlichkeiten der steirischen Kreativszene waren vor Ort, um diesen besonderen Moment mitzuerleben. Das Creativum überzeugte nicht nur durch seine einzigartige Architektur und vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten, sondern auch durch eine beeindruckende Eröffnungsinszenierung.

Ein neuer Hotspot für Kunst, Kultur und kreative Zusammenarbeit.

Ausstellung „LOS LOS“

Die Ausstellung LOS LOS der bildenden Künstler Evelyn Loschy und Marc Plosinjak ging unter die Haut und unterstrich den Industrial Charme des Tageslichtstudios auf beeindruckende Art und Weise. Für die musikalische Untermalung sorgten die hochkarätigen Acts LOS MAREADOS – Cuarteto Tango, Skin Faxi und Marko Iliškovic, die das Publikum mit ihren mitreißenden Performances begeisterten.

Sutter: „Das Creativum steht für Innovation, Inspiration und Interaktion“

„Das Creativum steht für Innovation, Inspiration und Interaktion. Wir wollen einen Ort schaffen, an dem Kreative zusammenkommen, sich vernetzen und neue Ideen entstehen können“, so Mastermind Josef „Seppi“ Sutter. Als krönenden Abschluss gab Sutter selbst einen Auszug seines Schaffens zum Besten und begeisterte das Publikum mit einem selbst komponiertem Stück anlässlich der Eröffnung des Creativums.

Neues Zuhause für die steirische Kreativszene

Mit dieser Eröffnung setzt das Creativum ein Zeichen für die Bedeutung kreativer Räume und bietet in Zukunft eine Plattform für Kunstschaffende, Unternehmer und Visionäre. Die steirische Kreativszene hat damit ein neues Zuhause – ein Ort, der den kreativen Puls der Region spürbar machen soll.