Steuerausgleich: So holst du dir hunderte Euro zurück

Beim Steuerausgleich bzw. der Arbeitnehmerveranlagung bekommt man in den allermeisten Fällen bares Geld zurück. Obwohl dieser zwar auch meist automatisch geschieht, empfiehlt sich ein Antrag. „Da steigt man meistens besser aus“, wissen die Experten der Arbeiterkammer (AK). Mehr dazu auch hier: So schenken Österreicher dem Staat jedes Jahr Geld. Geld bekommt man übrigens auch zurück, wenn man wenig verdient. Etwa bei einem Einkommen unter 1.300 Euro brutto. Die AK rechnet in dem Beispiel vor, dass 400 bis 1.150 Euro Rückzahlungen möglich sind.

Was kann ich alles von der Steuer absetzen lassen?

Von der Steuer können übrigens so einige Leistungen und Sachen abgesetzt werden. So bekommt man etwa für berufliche Ausbildungen oder Sprachkurse, wenn man sie selbst bezahlt hat, Geld zurück. Auch für Personen, die im Homeoffice – jetzt Telearbeit – arbeiten, haben Chance auf eine Rückzahlung, unter anderem in Form der Homeofficepauschale oder bei hohen Ausgaben für digitale Arbeitsmittel. Besonders viel bekommen etwa auch Eltern zurück – pro Kind und Jahr sind nämlich bis zu 1.500 Euro an Familienbonus möglich. Was alles abgesetzt werden kann, erfahrt ihr in der Infobox unten.

Das kann im Rahmen des Steuerausgleichs abgesetzt werden: Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag

Mehrkindzuschlag

Pendlerpauschale

Zusatzbeitrag in der Krankenversicherung für mitversicherte Angehörige

Eventuell Pflichtversicherungsbeiträge aufgrund einer geringfügigen Beschäftigung

Weitere Werbungskosten (z. B. Fachliteratur, Fortbildungskosten)

Eventuell Sonderausgaben, die nicht automatisch übermittelt werden

Unterhaltsabsetzbetrag

Familienbonus Plus

Außergewöhnliche Belastungen

Eventuell Freibeträge für Inhaber von Amtsbescheinigungen und Opferausweisen Quelle: oesterreich.gv.at

Wie mache ich den Steuerausgleich?

Diese Frage stellen sich wohl Jahr für Jahr viele tausend, wenn nicht Millionen Österreicher. Die Arbeiterkammer hat genau für solche Fälle ein selbsterklärendes Video veröffentlicht, wo jeder Punkt einzeln behandelt wird. Dieses ist unter anderem auf Youtube zu finden, wir haben es euch unten eingebettet.