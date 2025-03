Gemeinderatswahlen am 23. März: Wahlkampfauftakt der NEOS Steiermark

Am 28. Februar 2025 starteten die steirischen NEOS offiziell gemeinsam mit den Kandidaten sowie zahlreichen Unterstützern in den Wahlkampf für die Gemeinderatswahlen am 23. März.

Die Bezirkshauptstadt Leibnitz war am Freitagnachmittag pink gefärbt. Zahlreiche NEOS-Sympathisanten, Mitglieder und Kandidaten trafen sich, um für liberale und nachhaltige Ideen wie Entlastung, Transparenz und Bürgernähe in den steirischen Gemeindestuben zu werben und um noch einmal Schwung für den Wahlkampf zu holen für die kommenden Wochen.

Meinl-Reisinger:“ Ich freue mich über so viel Einsatz und bin sehr stolz“

NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger hat es sich trotz politisch aufregender Zeiten in der Bundespolitik samt möglicher NEOS-Regierungsbeteiligung und Mitgliederversammlung kommenden Sonntag nicht nehmen lassen, beim Wahlkampfauftakt dabei zu sein: „Noch nie sind NEOS in so vielen Gemeinden in der Steiermark auf dem Wahlzettel gestanden. Noch nie sind so viele Kandidatinnen und Kandidaten aufgestanden für echte Veränderung für ihre und in ihrer Gemeinde: eine bessere Kinderbetreuung, mehr Mobilität und Transparenz. Ich freue mich über so viel Einsatz und bin sehr stolz. Ich wünsche allen, die sich hier engagieren und für eine echte Veränderung laufen, viel Kraft und alles, alles Gute!“

©NEOS Steiermark | Am Foto: NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger

Landesgeschäftsführerin Pirzl führte durch das Programm

Landesgeschäftsführerin Lena Pirzl führte durch das Programm: „Die steirischen Gemeinden brauchen eine treibende Kraft, die echte Reformen umsetzt. Das gibt es nur mit uns NEOS. Wir stehen für eine Zukunft mit mehr Chancen, für weniger Belastung und eine Politik, die für die Menschen da ist. Deshalb freuen wir uns auch, dass wir heuer in so vielen Gemeinden antreten werden wie noch nie. Wir haben tolle Kandidatinnen und Kandidaten, die den Stillstand in ihren Gemeinden aufbrechen wollen und sich für eine Politik auf Augenhöhe einsetzen werden.”

©NEOS Steiermark ©NEOS Steiermark

Zahlreiche Wortmeldungen

Zudem gab es Wortmeldungen von der steirischen Nationalratsabgeordneten Fiona Fiedler den beiden Landtagsabgeordneten Robert Reif und Bettina Schoeller, die von ihren Wahlkampferfahrungen berichteten, sowie von Lokalmatador Berndt Hamböck und dem pinken Markt Hartmannsdorfer Urgestein Christian Reinstadler. Reif bezeichnete die Gemeindepolitik als “Champions League der Politik, nirgendwo ist man näher an den Menschen, nirgendwo sieht man die Auswirkungen politischer Arbeit unmittelbarer und kann direkter einwirken.” Die NEOS werden diesmal in 37 steirischen Gemeinden zur Wahl stehen.