Angeschossen: Mann (22) nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Der Unfall geschah in einem Schützenverein in Oberösterreich.

Der Unfall geschah in einem Schützenverein in Oberösterreich.

Veröffentlicht am 1. März 2025, 09:05 / ©pixabay.com

Zu einem Schussunfall kam es gestern Abend, Donnerstag, 28. Februar 2025, in einem Schützenverein im Bezirk Wels-Land. Ein 63-Jähriger aus Wels hantierte dort gegen 21.20 Uhr mit seiner neuen Faustfeuerwaffe.

Dachte Waffe sei nicht geladen

Diese hatte er legal besessen. In der Meinung, dass die Waffe ungeladen sei, richtete er sie in Richtung eines befreundeten 22-jährigen Welsers. Plötzlich löste sich ein Schuss und traf den 22-Jährigen in der Brust. Dieser wurde dadurch lebensgefährlich verletzt und ins Klinikum Wels eingeliefert. „Gegen den 63-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und seine drei Faustfeuerwaffen samt Munition wurden ihm abgenommen“, gibt die Polizei Oberösterreich abschließend bekannt.