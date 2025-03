Aus und vorbei: Microsoft zieht bei Skype den Stecker

Veröffentlicht am 1. März 2025, 09:17 / ©Canva Montage

Skype schaffte eine der ersten Möglichkeiten über das Internet, in seinen jungen Jahren, per Video zu telefonieren. Diese Revolution wird vielen Österreichern und Österreicherinnen für immer in Erinnerung bleiben. Wie Microsoft nun mitgeteilt hat, ist das digitale Urgestein ab Mai 2025 Geschichte. Es ist das Ende einer Ära!

Update von Microsoft ab Mai 2025 – Umstellung auf Teams

Auf Microsoft’s Website heißt es „Im Mai 2025 wird Skype eingestellt. Diese Änderung wirkt sich sowohl auf kostenlose als auch auf kostenpflichtige Skype-Benutzer aus. Dies wirkt sich nicht auf Skype for Business aus. Skype-Benutzer haben die Möglichkeit, zu Microsoft Teams Free zu wechseln, das viele der gleichen Kernfunktionen und mehr bietet.“ Es erfolgt also eine Umstellung auf Teams.

Der Konzern setzte zunehmend auf Firmenpolitik und somit auf ein Management- und Kommunikationssystem, in welchem Teams als Kanal für den Austausch in Firmen dient. Teams hat nun also schlussendlich Skype abgelöst. Auch gibt es keine neuen Käufe für Skype-Abonnements, Skype-Nummern und Skype-Guthaben mehr. Viele und weitere Informationen zu den Änderungen kannst du auf der Website von Skype, sowie auch bei Microsoft nachlesen.