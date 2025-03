Österreichs größter Maskenball bittet zum Tanz

Österreichs größter Maskenball, die Rudolfina-Redoute am 3. März in der Wiener Hofburg, verzaubert in diesem Jahr nicht nur mit Walzerklängen, sondern auch mit viel Rock ’n‘ Roll. Passend zum Ballmotto 2025 „Rock ’n‘ Waltz“ wird Österreichs bekanntester Rock Entertainer Dennis Jale die Eröffnung am Faschingsmontag in Wien einläuten.

Musik und Tanz seit 1899 in Wien

„Seit 1899 bewahren wir Traditionen und entwickeln diese weiter. Auf unserem Ball verschmelzen wir die zeitlose Eleganz des Walzers mit der Dynamik des Rock’n’Roll. Dass wir in diesem Jahr mit Dennis Jale eine internationale Fixgröße für uns gewinnen konnten, macht uns natürlich sehr stolz. Das Interesse an der Rudolfina-Redoute hat in den letzten Jahren enorm zugenommen“, erklärt Ballvater Oliver Hödl.

Internationale Visitenkarte der Wiener Ballkultur

Als der Ticketverkauf startete, erfolgte ein regelrechter Ansturm aus dem In- und Ausland. Dies zeige, dass die Arbeit weit über die österreichischen Grenzen hinaus geschätzt wird. Mittlerweile gilt der Ball als internationale Visitenkarte der Wiener Ballkultur. Bei der Rudolfina-Redoute herrscht das weibliche Geschlecht – es gilt „Damenwahl“, wo geheimnisvolle Frauen Herren zum Tanz auffordern. Erst bei der Demaskierungsquadrille um Mitternacht werden die Identitäten gelüftet. Hier fällt auch die Entscheidung über die „Schönste Maske“, wobei eine prominente Jury über die ausgefallensten Maskenkreationen abstimmt. Moderiert wird der Ball von Silvia Schneider.