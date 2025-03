Frau (20) nach Schönheits-OP verstorben: Waren Gelnägel Schuld am Tod?

Eine Tragödie wurde erst kürzlich aus Wien bekannt. Bereits Anfang Dezember 2022 legte sich eine erst 20-jährige Frau für eine Schönheitsoperation unters Messer. Immer mehr junge Menschen treibt es in den vergangenen Jahren zu zahlreichen plastischen Chirurgen – teilweise aus gesundheitlichen Gründen, aber teilweise auch, um einem Schönheitsideal nachzueifern.

Bei Operation in Wien verstorben

Wie die „Krone“ erst kürzlich berichtet, machte sich die Studentin gemeinsam mit ihrer Mutter am Vormittag des 1. Dezember 2022, auf den Weg in eine Wiener Privatklinik. Sie galt als eine kerngesunde, junge Frau und wollte sich in der Klinik Fett absaugen lassen. Doch ihr Vorhaben machte eine tragische Wende. Während der Operation erlitt die Niederösterreicherin einen Herzstillstand. Ein Notarzt kämpfte um ihr Leben, doch es war zu spät. Wie sich herausstellte, verstarb die 20-Jährige wohl an einem Sauerstoffmangel während der Operation. Für die Eltern brach eine Welt zusammen. Doch seither stehen viele Fragen offen.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Die Staatsanwaltschaft Wien leitete damals ein Ermittlungsverfahren gegen den Anästhesisten ein. Der Grund: die junge Frau hatte Gelnägel an ihren Fingern, was die Frage in den Raum stellte, ob die Sauerstoffsättigung der Patientin richtig gemessen wurde. Wurden die Werte etwa falsch gemessen? In einem Gutachten geht hervor, dass die verabreichten Anästhetika (Mittel für die Narkose) „außergewöhnlich hoch“ gewesen waren. Es wurde wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Die noch immer trauernden Eltern schildern gegenüber der „Krone“, dass sie nicht verstehen können, wie so etwas überhaupt passieren konnte. Und nicht nur das: auch auf den Kosten der Operation blieben die Eltern sitzen.

Ermittlungen gegen Mediziner wieder eingestellt

Nach der Tragödie folgte nun der Paukenschlag. Die Staatsanwaltschaft entschloss sich, das Verfahren gegen den Mediziner einzustellen. Die Anschuldigungen seien zu wenig für eine Anklage, heißt es. Laut Gutachten sollen die Gelnägel schuld daran gewesen sein, dass das Messgerät wohl ungenaue Werte lieferte, doch der Mediziner sehe das anders. Die Sauerstoffsättigung soll stets über 90 Prozent gewesen sein und erst gegen Ende der Operation soll das Schicksal der jungen Frau eine tragische Wende genommen haben.

Eltern kämpfen weiter

Trotz der zahlreichen Widersprüche möchten sich die Eltern nicht damit abfinden, denn fest stehe auch, dass das tragische Ende ihrer Tochter wahrscheinlich verhindert werden hätte können, wenn das Messgerät an einer anderen Körperstelle angebracht wäre, wie in einem Schreiben der Staatsanwaltschaft hervorgeht. Auf Wunsch der Eltern wurde von einem Anwalt eine Fortführung des Verfahrens beantragt.