Flauschige Fellnasen: Haustiermesse startet heute in Wien

Flauschige Fellnasen so weit das Auge reicht. In der Wiener Marx Halle sind die Tiere los.

Als größte Heimtiermesse Österreichs bietet sie auf über 15.000 Quadratmetern ein vielfältiges Angebot rund um Hund, Katze, Nager, Aquaristik und der EXOTICA Börse mit Wirbellosen Terraristik und Pflanzen.

Workshops, Shows und viele Tiere

Das Angebot reicht von hochwertigen Produkten und innovativem Zubehör bis hin zu spannenden Workshops, vielen Shows, Vorträgen und Live-Demonstrationen. Über 230 Aussteller präsentieren die neuesten Trends aus den Bereichen Ernährung, Pflege und Tiergesundheit. Ein besonderes Highlight sind die Mitmachflächen, auf denen Besucher gemeinsam mit ihren Hunden verschiedene Aktivitäten ausprobieren können – von Geschicklichkeitsparcours bis hin zu ersten Trainingseinheiten unter professioneller Anleitung.

Am 1. und 2. März in Wien

Neben den vielen tierischen Highlights wartet in diesem Jahr eine besondere Neuerung auf die Besucher. Erstmals finden parallel die Vienna BBQ Days light statt. Ein Fest für alle Grill- und BBQ-Fans mit Grillshows und Co. Die Messe bietet ein abwechslungsreiches Erlebnis für die ganze Familie und hat an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt an den Tageskassen kostet für Erwachsene 12 Euro, Kinder zwischen 6 und 15 Jahren zahlen 8 Euro. Im Vorverkauf liegen die Preise bei 10 bzw 6 Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.haustiermesse.at.