Entspannung am Arbeitsmarkt: „Es braucht einen gesunden Maßnahmenmix“

“Wir brauchen eine gesunde Mischung aus qualifiziertem Nachwuchs, arbeitsplatznaher Ausbildung, Integration von zugezogenen Arbeitssuchenden, flexiblen Arbeitszeitmodellen und gezielter Zuwanderung.” Dieser Maßnahmenmix wäre laut Helge Röder, Leiter der Abteilung “Service für Unternehmen” im AMS Steiermark, das richtige Rezept, um Entspannung in die derzeitige Arbeitsmarktsituation zu bringen – auch im Tourismus. Der Experte referierte am gestrigen Freitag, dem 28. Feber 2025, im Rahmen eines “Wirtschaftsabends” in der Regionalstelle der Wirtschaftskammer in Gröbming.

Podiumsdiskussion zum Thema Arbeitsmarkt und Senior Talents

Der Tourismusverband Schladming-Dachstein hatte in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Steiermark, Regionalstelle Ennstal/Salzkammergut und der Raiffeisenbank Schladming-Gröbming Wirtschaftsvertreter der Region zu einer Podiumsdiskussion und zum persönlichen Gedankenaustausch zum Thema Arbeitsmarkt und Senior Talents geladen. Der Abend bildete den Abschluss der zweitägigen “Darum Tourismus Wirtschaftstour”, bei der sieben Betriebe in der Region – vom Werbetechniker bis zum Abfallwirtschaftsverband, von Schladming bis Donnersbach – besucht wurden.

©René Eduard Perhab Der Abend in der Regionalstelle der Wirtschaftskammer in Gröbming bildete den Abschluss der zweitägigen “Darum Tourismus Wirtschaftstour”.

“Gemeinsam bilden wir eine wirtschaftlich starke Region”

Mit dieser Initiative soll allen Wirtschaftsbetrieben aufgezeigt werden, dass auch sie ein wichtiger Bestandteil des touristischen Systems in der Region sind und umgekehrt der Tourismus für die wirtschaftliche Entwicklung der Region von großer Bedeutung ist. „Eine Region ist nur stark, wenn der gesamte Wirtschaftskreislauf im Tourismus gut zusammenspielt”, betonte TVB-Geschäftsführer Mathias Schattleitner.

Kolb:“ Uns allen muss bewusst sein, dass …“

Dem stimmte auch Raiffeisen-Vorstandsdirektor Herbert Kolb zu: “Wir müssen noch deutlicher herausarbeiten, dass wir gemeinsam eine wirtschaftlich starke Region bilden. Uns allen muss bewusst sein, dass es eine Vielfalt an Branchen und Betrieben braucht, um ein gutes Gesamtangebot zu schaffen und die Qualität zu erhalten. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, regionale Wirtschaftskreisläufe zu erhalten und deren Bedeutung zu vermitteln. Und genau das ist dem Tourismusverband beispielsweise mit dem Projekt „Senior Talents“ bereits gelungen.“

©René Eduard Perhab Luden zum Abschluss der zweitägigen “Darum Tourismus Wirtschaftstour” durch die Region zu einem spannenden Diskussionsabend: TVB-Vorsitzender Andreas Keinprecht, Helge Röder (Leiter der Abteilung “Service für Unternehmen” im AMS Steiermark), Egon Hierzegger (Obmann der WKO Regionalstelle Ennstal/Salzkammergut), TVB-Geschäftsführer Mathias Schattleitner und Herbert Kolb (Vorstandsdirektor der Raiffeisenbank Schladming-Gröbming) – von links.

Tourismus als Wirtschaftsmotor und Impulsgeber für regionale Wertschöpfung

Egon Hierzegger, Obmann der WKO Regionalstelle Ennstal/Salzkammergut, hob die Bedeutung des Tourismus für die gesamte Region hervor: “Die gemeinsame Wirtschaftstour und der Wirtschaftsabend sind entscheidende Plattformen, um unsere regionale Wirtschaft zukunftssicher zu gestalten. Der Tourismus spielt dabei eine Schlüsselrolle als Wirtschaftsmotor und Impulsgeber für regionale Wertschöpfung und Innovation. Entscheidend für den Erfolg ist der offene Austausch und die enge Zusammenarbeit aller Stakeholder – von Unternehmerinnen und Unternehmern über Politik bis hin zur Gesellschaft.”

Projekt “Senior Talents” holt ältere Menschen zurück in die Arbeitswelt

Im Mittelpunkt des Abends stand unter anderem das Projekt “Senior Talents”, das der Tourismusverband Schladming-Dachstein im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hat und das in den letzten Wochen auch in den Medien große Beachtung fand. Die erfolgreiche Initiative holt ältere Menschen aus dem Ruhestand zurück an den Arbeitsplatz. Sowohl für die Senioren als auch für die regionalen Tourismusbetriebe werden Anreize zur weiteren Integration in die Gesellschaft und für die Betriebe der Zugang zu erfahrenen Arbeitskräften geschaffen. “So erreichen wir eine Win-win-Situation für alle”, erklärte TVB-Geschäftsführer Schattleitner.

Keinprecht: „Weitere angepasste Rahmenbedingungen seitens der Regierung würden wir sehr begrüßen“

TVB-Vorsitzender Andreas Keinprecht nahm auch zu den aktuellen innenpolitischen Entwicklungen Stellung: „Wir freuen uns, dass die Regierung an konkreten Maßnahmen arbeitet und im vorgestellten Programm die Einführung eines attraktiven Modells zum Arbeiten im Alter Platz findet, in dem das Zuverdiensteinkommen der Arbeitnehmer mit 25 Prozent endbesteuert wird. Wir haben das Potenzial älterer Arbeitnehmer:innen schon frühzeitig erkannt und dementsprechend in unserem Projekt Senior Talents aufgegriffen. Weitere angepasste Rahmenbedingungen seitens der Regierung würden wir sehr begrüßen.“