Leiche auf offener Straße im Koffer gefunden: Neue Details bekannt

Gestern Nachmittag, 28. Februar 2025, kam es zu einem Großeinsatz in Wien-Favoriten. Eine Leiche wurde auf offener Straße in einem Koffer entdeckt, wie Julia Schick von der Landespolizeidirektion Wien gegenüber 5 Minuten bestätigt. Ein Passant hatte den Koffer gefunden und rief die Polizei. Mehr dazu in: Mord-Alarm: Leiche in Koffer gefunden – Polizei im Großeinsatz.

Ermittlungen in alle Richtungen

Seither laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, sei das Opfer an Händen und Füßen gefesselt und in Plastik eingehüllt gewesen. Das Landeskriminalamt Wien – Ermittlungsbereich Leib/Leben hat die Ermittlungen übernommen. Am heutigen Samstag, 1. März 2025, wurden neue Erkenntnisse zu dem Mordfall bekannt. Aus polizeilicher Sicht kann aktuell keine spezifische Ermittlungsrichtung vollständig ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen, insbesondere zur Identifizierung des Opfers, sind weiterhin im Gange. „Fremdverschulden kann in diesem Fall eindeutig nicht ausgeschlossen werden“, heißt es von Seiten der Ermittler.

Identität nach wie vor noch unbekannt

Eine Obduktion wurde bereits angeordnet. Nach Abschluss der DNA-Analyse erhofft man sich, konkrete Informationen zur Identität der mutmaßlich getöteten Person zu erhalten. Fest steht allerdings: bei der gefundenen Leiche handelt es sich um einen Mann. Ein vorläufiges gerichtsmedizinisches Gutachten ist derzeit in Arbeit. „Es könnte Rückschlüsse auf die genaue Todesursache zulassen“, heißt es abschließend. Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.03.2025 um 10:52 Uhr aktualisiert