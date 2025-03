Faschingssamstag: Ferienstart in Bayern sorgt für Stau in Westösterreich

Grund für die zahlreichen Staus und Verzögerungen ist der Ferienstart in Bayern in Deutschland.

Schon seit den frühen Morgenstunden verzeichneten die ÖAMTC- Mobilitätsinformationen starken Reiseverkehr aus Bayern kommend, der sich dann auch auf den österreichischen Transitrouten fortsetzte.

Stau aktuell besonders in Tirol

„Hauptbetroffen war in Tirol die Fernpassstrecke (B179), hier wurde beim Grenztunnel Füssen Blockabfertigung verhängt, bis Reutte ging es nur schleppend voran“, heißt es von Seiten des ÖAMTC am heutigen Samstagvormittag, 1. März 2025. Bei Kiefersfelden (A93/A12) kam es auf bayerischer Seite ebenfalls immer wieder zu Wartezeiten von rund dreißig Minuten bei der Einreise.

Blockabfertigung in Salzburg

In Salzburg wurde der Baustellenbereich auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen Golling und Werfen zum Nadelöhr, auch hier gab es Blockabfertigung und vor allem in Richtung Süden kam es zu längeren Verzögerungen mit bis zu 10 Kilometer Stau. Und auch in Vorarlberg stockt der Verkehr auf der Arlberg Schnellstraße (S16) zwischen Bludenz und Dalaas in Fahrtrichtung Innsbruck.