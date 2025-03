„Jeder Euro zählt“: Nach schwerem Rodel-Unfall benötigt Christoph Hilfe

Am 5. März 2023 nahm das Leben von Christoph und seiner Familie eine dramatische Wendung. Was als ein lustiger Familien-Rodelausflug begann, endete in einer Tragödie, die Christophs Leben für immer veränderte. Auf einer vereisten Rodelbahn stürzte er 70 Meter in die Tiefe einer Schlucht. In letzter Sekunde gelang es ihm noch, seine Tochter, die auf dem Rodel saß, runter zu werfen.

Schwere Querschnittslähmung und Hirntumor

Nach dem Sturz lag Christoph drei Wochen im Koma. Als er wieder zu sich kam, erlebte er einen weiteren Schock: Neben einer schweren Querschnittslähmung wurde ihm ein etwa tennisballgroßer Tumor im Frontallappen des Gehirns diagnostiziert. Zwar war der Tumor gutartig, jedoch musste er umgehend operiert werden und anschließend lag er für drei Monate auf der Intensivstation.

©Christoph Hubmann Das Bild zeigt Christoph und seine Tochter kurz vor dem Unfall.

Sieben Monate Reha-Aufenthalt

Nach der intensiven medizinischen Versorgung begann Christoph eine Reha. Sieben Monate lang kämpfte er sich zurück – und lernte, wie er trotz seiner Einschränkungen wieder selbstständig atmen, essen und sogar Autofahren konnte. Doch für diese neu gewonnene Freiheit benötigt er Unterstützung: Spezialumbauten an seinem Auto, damit er trotz seiner Querschnittslähmung mobil bleiben kann.

©Christoph Hubmann ©Christoph Hubmann

Keine Unterstützung der Sozialversicherung

Christoph braucht ein Fahrzeug, das für ihn fahrbar gemacht wird – mit einem Einstiegslift, einer vereinfachten Lenkung, einem Gas- und Bremshebel und einer vollständigen Sprachsteuerung, um Funktionen des Autos bedienen zu können. Doch die Kosten für diese Umbauten sind immens – mit einer Summe von rund 104.000 Euro. Und trotz der anfänglichen Zusage der Sozialversicherung, ihn zu unterstützen, erhielt Christoph nun die erschütternde Nachricht, dass ihm keine Finanzierung zur Verfügung gestellt werden kann. Stattdessen wurde ihm lediglich ein zinsfreies Darlehen angeboten, was die Familie vor eine fast unlösbare Herausforderung stellt.

„Jeder Euro zählt“

Jetzt bittet er um Unterstützung, um diesem Traum ein Stück näherzukommen. „Bitte helft mir, mit einem kleinen Beitrag mein Ziel zu erreichen. Jeder Euro zählt, damit ich hoffentlich einen Teil der veranschlagten Kosten zusammen bekommen könnte“, schreibt Christoph auf GoFundMe.

So kannst du helfen: Wenn auch du die Familie unterstützen willst, kannst du das auf GoFundMe: Umbau des Autos um etwas Unabhängigkeit zurück zu bekommen tun.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.03.2025 um 12:14 Uhr aktualisiert