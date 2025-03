Kreuzungscrash: Verletzte Person nach Unfall eingeklemmt

In einem Kreuzungsbereich in Fohnsdorf kam es am gestrigen Freitag, dem 28. Feber 2025, zu einem Unfall. Dabei wurde eine Person verletzt und war im Fahrzeug eingeklemmt. Fohnsdorf/Murtal Feuerwehreinsatz

In einem Kreuzungsbereich in Fohnsdorf kam es am gestrigen Freitag, dem 28. Feber 2025, zu einem Unfall. Dabei wurde eine Person verletzt und war im Fahrzeug eingeklemmt.