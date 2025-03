Die besten Oldies aller Zeiten: Hits aus vier Jahrzehnten bei Radio Uno Kärnten

Am heutigen Samstag, dem 1. März 2025, bringt Radio Uno Kärnten von 14 bis 17 Uhr die besten Klänge aus der Oldiekiste. Gespielt werden die größten Hits aus vier Jahrzehnten, von den 1960er bis zu den 1990er Jahren.

Gestartet wird mit dem Musiker Albert Hammond

Begonnen wird mit einem Top-Musiker der 1970er Jahre: Albert Hammond. Er wurde am 18. Mai 1944 in London geboren und feiert im Mai seinen 81. Geburtstag. Er ist nicht nur Sänger, sondern auch Songwriter und Musikproduzent. Zu seinen bekanntesten Werken zählen Hits wie: „It never rains in California“, „I am a Train“ und „Everything I want to do“. Der Auftakt von Radio Uno Kärnten ist ein Hit aus dem Jahr 1973: „The free Electric Band“, der in Österreich wochenlang den zweiten Platz der Charts belegte.

Hits aus den 70ern und Faschingsongs

Danach geht es weiter mit unvergesslichen Hits aus den 1970ern sowie aus vier Jahrzehnten insgesamt. Das Motto der Kölner Karnevalssaison 2025 trägt den Titel „FasteLOVEnd – wenn Dräum widder blöhe“, was übersetzt bedeutet „Fasching – wenn Träume erneut erblühen“. Auch Villach zählt zu den Hochburgen des Faschings, weshalb wir auf Radio Uno einige Hits aus dieser närrischen Zeit präsentieren. Ein kräftiges „Kölle Alaaf“ an alle kölschen Jecken und ein fröhliches „Lei Lei“ an die Narren aus Villach.