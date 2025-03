HIIT for HOPE: Gemeinsam gegen den Krebs schwitzen

Veröffentlicht am 1. März 2025, 13:02 / ©HIITLETICS

Mit intensiven Trainingseinheiten setzen Teilnehmer nicht nur auf Fitness, sondern unterstützen gleichzeitig Krebspatienten in Kärnten. Der gesamte Erlös wird von Hiit Letics, den Veranstaltern, an die Krebshilfe Kärnten gespendet.

Sport, Gemeinschaft und ein wichtiger Zweck

Hinter der Initiative stehen zwei Menschen, die das Thema Krebs aus nächster Nähe kennen: Ihre Mütter sind an Krebs erkrankt, weshalb sie wissen, wie wichtig Hoffnung, Zusammenhalt und mentale Stärke sind. Ihr Ziel: High Intensity Intervall Training (HIIT) mit einem wohltätigen Zweck verbinden. Denn gemeinsames Schwitzen schafft nicht nur Glücksgefühle, sondern stärkt auch den Teamgeist und fördert die mentale Gesundheit.

Drei Tage im Zeichen der Hilfe

An den ersten beiden Tagen sind bereits 240 Trainingsplätze an namhafte Unternehmen aus der Region vergeben worden. Diese ermöglichen es ihren Mitarbeitern, Kunden oder Freunden, sich gemeinsam für den guten Zweck zu verausgaben. Am Sonntag, den 9. März, kann jeder teilnehmen! Über die Buchungsplattform Eversports lassen sich Plätze für einen der vier Charity-Kurse sichern. Die Gruppentrainings sind auf jeweils 24 Teilnehmer begrenzt – schnell sein lohnt sich!

Gemeinsam an die Grenzen gehen

Ob Einsteiger oder Fitness-Profi – bei HIIT for HOPE geht es nicht um Bestzeiten oder Rekorde, sondern um Zusammenhalt und Unterstützung. Wer also Lust hat, sich sportlich herauszufordern und dabei Krebspatienten zu helfen, sollte sich die Chance nicht entgehen lassen.

Alle Infos im Überblick Wann? 7. bis 9. März

Wo? Kärnten

Wie teilnehmen? Anmeldung über Eversports für Sonntag möglich Let’s HIIT for HOPE together!